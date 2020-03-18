國道一號北上208公里處埔鹽、花壇路段，五車連環追撞，紅色轎車被撞爛，還變成逆向。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

國道一號北上208公里處埔鹽、花壇路段上午11時許，發生拖曳車、貨櫃車、小汽車等５車大小汽車追撞大車禍，紅色轎車在強力的衝撞，不僅車身被撞爛，整車大迴轉，形成180度的大逆向，卡在車道中。

花壇戰備跑道環環追撞，造成國道車輛大回堵，北上車道暫時動彈不得，整起事故，國道警察還在調查中，消防救護車也前往救援中，目前只有一人輕傷送彰化醫院。

(中時 )