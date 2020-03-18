國道花壇5車連環追撞 轎車撞成逆向卡車道 12:302020/03/18 中時 吳敏菁 、 吳建輝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號北上208公里處埔鹽、花壇路段，五車連環追撞，紅色轎車被撞爛，還變成逆向。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上208公里處埔鹽、花壇路段，五車連環追撞，紅色轎車被撞爛，還變成逆向。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真） 國道一號北上208公里處埔鹽、花壇路段上午11時許，發生拖曳車、貨櫃車、小汽車等５車大小汽車追撞大車禍，紅色轎車在強力的衝撞，不僅車身被撞爛，整車大迴轉，形成180度的大逆向，卡在車道中。 花壇戰備跑道環環追撞，造成國道車輛大回堵，北上車道暫時動彈不得，整起事故，國道警察還在調查中，消防救護車也前往救援中，目前只有一人輕傷送彰化醫院。 (中時 ) #國道 #5車 #連環 #追撞 #轎車 #撞成 #逆向 #卡車道 #彰化 #花壇 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇花公路砂石車追撞 受困司機順利獲救 15:342020/03/14 社會 逆向行車又狂按喇叭 女子半夜脫序惹怨 17:352020/03/15 社會 汽車業行銷數位化 疫外加速 04:102020/03/16 產業．科技 法人逆向加碼股 後市受關注 04:102020/03/16 證券．權證 曳引車停車查故障 女騎士追撞殞命 01:262020/03/16 社會 獨／憂「小鄭容和」殺人事件重演！李運慶開車被惡意追撞憤提告 19:202020/03/16 娛樂 向醫護、醫檢師致敬 企業送養樂多、蔓越莓酥和護手霜 19:072020/03/17 生活 裕隆搶進共享汽車 Smart2go上路 04:102020/03/18 財經要聞 解決租車痛點 格上拚後發先至 04:102020/03/18 財經要聞 又見馬路三寶！他上台灣大道差點被逆向車擊落 10:102020/03/18 社會 社會熱門新聞 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 張榮發遺囑有效 北院判張國煒勝訴關鍵曝光 - 社會 北部私大驚傳男學生出國旅遊！校方危機處理妥當 - 社會 張榮發遺囑不是廢紙！法院認有效 張國煒獨得140億 - 社會 隱瞞泰日旅遊史中鏢 他害公司關閉恐賠天價 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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