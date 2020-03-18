中常委田方倫。（黃福其攝）

國民黨設計視訊中常會的頁面。（黃福其攝）

為加強防疫，同時落實黨主席江啟臣數位化、科技化政見，國民黨將試辦一個月的「視訊中常會」，18日將是首場，同時廣邀15位黨籍縣市長「列席」，至晚間台東縣長饒慶鈴辦公室已回覆參與。對此創舉，除了提案中常委田方倫、曾文培之外，包括黃敬平、魏嘉賢及游顥等人都大力肯定。

國民黨上周三中常會，中常委童惠珍提案到高雄開「行動中常會」，同時為遭遇罷免案的市長韓國瑜打氣。雖然此案基於防疫等因素考量，最後未被採納，不過中常委田方倫提議可採視訊方式，推動數位化的主席江啟臣也指示行管會積極研議，行管會迅速辦理，花8000元建置軟硬體，明天開始試辦。

恰巧中常委田方倫、曾文培17日也發動提案，建請防疫期間每週三的中常會啟用視訊會議，以加強防疫，避免中常會成為防疫破口，也可讓黨籍縣市長透過視訊會議，說明地方輿情及需求。中常委黃敬平則提案建議黨中央在網路開辦「自媒體」，提高聲量；中常委魏嘉賢、游顥則提案黨中央建立大數據資料庫，供作議題、選舉分析。幾位中常委得知18日開始試辦視訊中常會，不但符合數位化、科技化潮流，也有助防疫，甚至認為日後可將常會內容線上直播。

據指出，過去洪秀柱擔任黨主席期間，有一段時間曾將部分常會內容採線上直播。這項被視為「公開透明」的作法，在洪卸任後即人去政息。

據黨中央規劃，可參加視訊中常會者，包括主席、中常委、黨務主管（含立院及智庫），以及15位黨籍縣市長；若路途遙遠或其他因素，無法親自出席中常會，可在18日下午以視訊方式參加中常會。

提案中常委田方倫指出，國民黨雖屬社團法人，但政黨法及人民團體法，並沒有視訊會議的相關規定，因此可援引財團法人法第43條規定：「董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。」黨中央認同可比照財團法人法，認可出席效力；為使視訊會議者能參加表決，視訊軟體也設計出席、舉手等項目。

國民黨17日已將行視訊會議的ID通知中常委，為確保會議資訊不外流，18日中常會開始前一小時，才會告知進入系統的密碼，讓無法親自到中央黨部出席常會者，可透過視訊同步參加中常會。

據指出，過去15位縣黨縣市長除了花蓮縣長徐榛蔚具有中常委身分，可「出席」中常委，其餘14位縣市長屬「列席」身分。14位縣市長在前年底上任後，除了去年1月9日首場中常會曾親自列席，後來就極少列席，甚至也不派代表與會。這次試辦視訊中常會，已通知15位縣市長辦公室，至17日晚僅有台東縣回覆參與，部分縣市長擬派代表參與中常會，其他尚無回應。

儘管執政縣市長18日是否參與視訊會議，狀況未明，不過黨中央仍打算先試辦一個月，若成效良好，不排除常態進行，也希望讓黨中央和執政縣市之間溝通無阻礙。

(中時 )