據大陸國家衛健委網站消息，3月17日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，新增死亡病例11例(湖北11例)，新增疑似病例21例。

當日新增治癒出院病例922例，解除醫學觀察的密切接觸者1014人，重症病例減少208例。

截至3月17日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例8056例(其中重症病例2622例)，累計治癒出院病例69601例，累計死亡病例3237例，累計報告確診病例80894例，現有疑似病例119例。累計追蹤到密切接觸者682327人，尚在醫學觀察的密切接觸者9222人。

湖北新增確診病例1例(武漢1例)，新增治癒出院病例896例(武漢812例)，新增死亡病例11例(武漢10例)，現有確診病例7795例(武漢7483例)，其中重症病例2580例(武漢2514例)。累計治癒出院病例56883例(武漢40032例)，累計死亡病例3122例(武漢2490例)，累計確診病例67800例(武漢50005例)。新增疑似病例0例(武漢0例)，現有疑似病例0例(武漢0例)。

3月17日0—24時，新增報告境外輸入確診病例12例(廣東5例，北京3例，上海3例，四川1例)。截至3月17日24時，累計報告境外輸入確診病例155例。

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(旺報 )