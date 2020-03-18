新冠隱形殺手 86％沒症狀患者傳播 12:252020/03/18 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 漢陽方艙醫院設在武漢國際博覽中心，專門收治新冠肺炎輕症患者。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎 新研究顯示，高達86%患者感染了新冠肺炎，卻沒有症狀，隨著這些「隱形」患者四處趴趴走，也助長了疫情大流行。 據《信使新聞報》（The Mercury News）引述《科學》（Science）期刊報導，在大陸實施旅遊禁令前，約有86%病例並未通報，而這造成了病毒散播。共同執筆研究報告的哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院（Mailman School of Public Health）沙曼（Jeffrey Shaman）說，這些未經記錄的感染促使疫情大爆發。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #新冠肺炎 #症狀 #隱形殺手 也許您會感興趣 推薦閱讀 紐西蘭要求所有入境旅客即日起自主隔離14天 16:122020/03/14 國際 防疫增生力軍！中科廠商研發2種新冠肺炎快篩試劑 12:242020/03/16 生活 海外疫情致死病例 首度超過大陸境內 21:262020/03/16 國際 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 西甲瓦倫西亞足球隊 35％驗出新冠 13:042020/03/17 體育 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 川普稱新冠肺炎為「中國病毒」 陸外交部：堅決反對 16:012020/03/17 兩岸 吉爾吉斯宣布「封國」 16:552020/03/17 國際 日本新冠肺炎累計確診851例、 29人死亡 19:552020/03/17 國際 國際熱門新聞 英國確診增至1950例 終於捨棄佛系防疫 - 國際 陸驅逐《紐時》等3大報記者 美方回應了 - 國際 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 國際 驚！美國務院多人新冠肺炎檢測呈陽性 - 國際 重症只能獨自死亡！義大利醫療崩潰 前線女醫：我倒了也排不到插管 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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