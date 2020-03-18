新冠肺炎

新研究顯示，高達86%患者感染了新冠肺炎，卻沒有症狀，隨著這些「隱形」患者四處趴趴走，也助長了疫情大流行。

據《信使新聞報》（The Mercury News）引述《科學》（Science）期刊報導，在大陸實施旅遊禁令前，約有86%病例並未通報，而這造成了病毒散播。共同執筆研究報告的哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院（Mailman School of Public Health）沙曼（Jeffrey Shaman）說，這些未經記錄的感染促使疫情大爆發。

(中時電子報)