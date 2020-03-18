台中捷運公司開賣暱稱「小綠綠」限量1300台縮小版合金迴力車，在群眾募資網站上讓民眾贊助專案來預定。市議員張耀中認為，台中捷運公司在特定網站上接受贊助集資作法，不符合群眾募資意義，也讓有心炒家介入收購預定；中捷表示，透過平台與潛在客互動，預購狀況隨時更新透明，可作為未來中捷網路銷售參考。

張耀中指出，群眾募資根據美國全國群眾募資協會(National Crowdfunding Association, NLCFA)定義，為社會大眾透過小額資金的贊助，發揮群體集結的力量，支持個人或組織使其目標或專案得以執行完成，是結合團購與預購的「預消費」，藉以向公眾募集產品研發、創業計畫、公益慈善等項目資金。

張耀中說，中捷公司所推出的迴力車，早已請廠商製作完成交貨完畢，用募資只是為增加曝光，炒作捷運通車及周邊商品話題，成不成功不曉得；但募資量體過小，且募資對象非活動是商品，容易讓有心人介入後續在拍賣哄抬價格。

張耀中指出，中捷公司在該網站專案募資1300台，一台迴力車含運費只售320元總金額是41.6萬，扣掉運費，製作成本金額約33萬左右，又中捷公司預定年度淨損是8.95億元；相較虧損這迴力車實在不必用募資方式行銷宣傳，難道未來打算用募資方式來彌補虧損？

台中捷運公司說，隨著年底通車在即，中捷公司將陸續推出商品，此次迴力車透過募資平台銷售，主要是藉由募資平台的特性，透過首波銷售了解市場接受度，可作為未來商品開發的參考，同時透過平台與潛在客互動，且預購狀況隨時更新透明，付費方式多元，皆可作為未來中捷網路銷售之參考。

中捷公司表示，募資平台其實就是一個販售通路，只是行銷手法類似「募資」，而與一般如蝦皮、奇摩作區隔，其為販售通路的本質仍為相同。另外，flyingV 是台灣大型的群眾募資網站之一，專案類型多元且專案總數多，知名案例包括「POIEMA 空氣淨化器」、 「金萱，新時代中文字型」。

中捷強調，募資平台上，現在也愈來愈多先製作好產品再透過募資平台預購銷售的案例，透過群眾募資的力量將支持者凝聚預熱，累積有興趣的消費名單，讓提案者和支持者間達到雙贏。本次迴力車首賣限量1300台，是中捷FB粉絲們敲碗向小編許願已久的商品，未來也會在實體店面販賣，哄抬價格一事應不會發生。

(中時 )