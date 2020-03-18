肺炎產業紓困上路2天，經濟部長沈嶸今天表示，已有41家企業申請，借貸51.3億。對於立委關切疫情嚴峻，美國聯準會降息4碼，國內產業紓困預算可否增加？沈強調說如不足，會先從各局處預算「移緩濟急」。

美國聯邦準備理事會急盪降息4碼，民進黨立委陳明文在立院經濟委員會關切，認為這代表美國看到自己經濟危機在衰退，對台灣是警訊。關心600億紓困在經濟部手裡只有134億，子彈足不足夠？可否檢討加大？

沈榮津隨後對立委與媒體回應，說紓困匡列金額有當初的情境，會先從既有的切入，如有不足，再從各局處預算先移緩濟急，不夠再爭取立法院支持。他說各局處可擠出金額不少，確切金額則目前無法預估。

沈榮津重申，怎麼協助廣大中小企業，第一會請銀先行挺企業，不要抽銀根，再來希望讓企業多借一點、利率低一點，速度快一點 ，

800元振興抵用券部分，國民黨立委洪孟楷則是詢問是否一定要等疫情趨緩後實施，能否有彈性？沈榮津說，會有機動性，會看時機，但疫情緩和時機還是要跟中央疫情指揮中心討論。

(中時 )