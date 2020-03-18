葉元之在臉書貼文，憂心校園出現防疫破口。（翻攝自葉元之臉書）

新北市議員葉元之今（18）日在臉書貼文，指接獲家長反應，新北1名國小學童自日本返國，須自主健康管理14天，可到校上課但須全程戴口罩，問題是吃飯仍會拿下口罩，對此目前政府無統一規定，他建議，在防疫優先前提下，讓自主健康管理的學生在家休息14天。

葉元之臉書貼文全文：

［自主健康管理的學生 會成為校園防疫破口！？］

元之接獲家長反應， 新北市一位國小學童，因從日本回國，需自主健康管理14天，期間依規定仍然到校上課，不過需全程戴著口罩。

但現在問題來了，學生中午吃飯的時候，還是必須要把口罩拿下來，是否需要單獨用餐？

還有，導師是否可以告訴其他同學及家長，讓其他人有心理準備？

目前新北市乃至全國都沒有一致的作法，造成導師及校方莫衷一是。在教育現場的老師們，也非防疫專家。

另外可能發生的狀況，上體育課時，學生因為激烈運動，是有可能將口罩拿下的。

隨著疫情擴大，全國自主健康管理的學生一定越來越多，北部高中生的確診案例，也引發對大家校園防疫的憂慮。

請新北市政府或全國疫情指揮中心，為這些到校的自主健康管理學生，訂定一致性的管理辦法。

或者，在校園防疫優先的前提下，就讓自主健康管理的學生們，在家休息14天吧！

(中時 )