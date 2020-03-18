自行車雙雄股價兩樣情 巨大黑翻紅 13:062020/03/18 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車族群18日依然跌跌不休，自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）股價呈現兩樣情；其中，巨大午盤爆量、盤中股價由黑翻紅，最高上漲逾1.6％，目前股價上漲1.50元，漲幅逾1％；美利達跌幅逼近6％，盤中續創1年新低價。 (工商 ) #美利達 #巨大 #自行車雙雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 魚精出現！德國漁夫釣「哥吉拉魚」 重129kg鱗片比手掌大！ 07:162020/03/14 社會 E-Bike銷售旺 自行車雙雄Q1微減 04:102020/03/14 證券．權證 疫後的世界新秩序 04:102020/03/15 時論廣場 吃魚拉出巨大白蟲 老饕一看暴動 16:272020/03/15 生活 陸新一輪基建投資熱 外界堪憂 04:102020/03/16 焦點新聞 Fed罕見大動作爆恐慌！ 美指期嚇到觸及跌停崩千點 08:382020/03/16 財經 不安情緒升溫 不動產避險比例高 11:082020/03/16 財經 巨大股價數度由黑翻紅 13:322020/03/17 財經 《台北股市》盤中焦點股：聯茂、傳奇、耿鼎、璟德、基亞、智易、泰博 10:172020/03/18 財經 野村預估：Q1大陸GDP實際增速負增長 11:372020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 國際油價又殺低 下周92無鉛恐跌破20元 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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