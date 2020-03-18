自行車族群18日依然跌跌不休，自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）股價呈現兩樣情；其中，巨大午盤爆量、盤中股價由黑翻紅，最高上漲逾1.6％，目前股價上漲1.50元，漲幅逾1％；美利達跌幅逼近6％，盤中續創1年新低價。

(工商 )