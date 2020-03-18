每年颱風、洪汛期間，宜蘭縣許多低窪地區都呈現「水鄉澤國」的景象，宜蘭縣政府為改善淹水問題，透過前瞻基礎建設計畫，向經濟部爭取6億元的經費，由北至南從得子口溪支流排水系統、美福地區排水系統及冬山河排水系統執行改善工程，預計可改善淹水面積約140公頃。

宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒表示，這次的計畫經費是行政院為解決地方易淹水地區水患問題，由經濟部辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與環境」，降低易淹水地區之水患威脅；縣府成功爭取到「砂仔港二號抽水站新建工程」、「建業排水（0K＋020~0K＋532）排水改善工程」及「五結排水第一期治理工程」等3處水利工程。

建業排水屬美福排水支流，流經宜蘭市南側，為縣政中心、科學園區及運動公園周邊地區主要排水路，但由於地勢低窪且為蘭陽溪堤後排水區，以及美福排水洪水頂托，建業排水沿線向為宜蘭縣易淹水地區，為了改善淹水情形，向中央爭取「建業排水(0K＋020~0K＋532)排水改善工程」，主要辦理建業排水鐵路橋以下河段整治工程，總經費約為1億7900萬元，預計於2021年底完工，改善淹水區域約10公頃。

五結排水主要承接上游冬山鄉及羅東鎮的洪水量，流經五結鄉市區排入冬山河，縣府為改善五結排水瓶頸河段之防汛強度，預定改善護岸2177公尺，改建橋梁4座，總經費2億5千萬元，宜蘭縣政府獲經濟部逐年核定1億4275萬元，先行辦理工程用地取得及瓶頸下游河段護岸改善，預計於2022年中完工，改善淹水區域約100公頃。

另外，宜蘭地區因部分地勢較低及雨水無法即時排流，以設置抽水站方式改善低漥地區淹水情形，並整建及拓寬老舊排水堤防及護岸，以增加通洪斷面，後續縣府將持續向中央爭取各流域水利建設，期給民眾安全、安居、安心的生活環境。

(中時 )