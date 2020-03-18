美國政府將推出規模龐大的財金激勵方案，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，隔夜美股強勁反彈，帶動周三南韓股市開高，但由於今日南韓國內新冠肺炎新增確診病例較前一日明顯增加，以及對疫情快速擴散及其經濟影響的擔憂揮之不去，使韓股盤中由升轉跌，目前KOSPI指數跌0.46%，報1,664.82點。韓元上漲0.65%，報1,235.5兌一美元。

(時報資訊)