《韓股》憂疫情衝擊，韓股升轉跌 12:332020/03/18 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府將推出規模龐大的財金激勵方案，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，隔夜美股強勁反彈，帶動周三南韓股市開高，但由於今日南韓國內新冠肺炎新增確診病例較前一日明顯增加，以及對疫情快速擴散及其經濟影響的擔憂揮之不去，使韓股盤中由升轉跌，目前KOSPI指數跌0.46%，報1,664.82點。韓元上漲0.65%，報1,235.5兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #疫情 #一美元 #轉跌 #美國政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普、蓬佩奧對中疫情不同調 04:092020/03/14 焦點新聞 新聞透視》不見提前部署 只見專業傲慢 04:102020/03/14 生活新聞 疑隱匿疫情規模 伊朗建大型墓穴 04:102020/03/14 國際大事 規矩多 小資餐廳苦哈哈 04:102020/03/16 兩岸要聞 《韓股》聯準會降息也難喘息，韓股升轉跌 12:162020/03/16 財經 《韓股》憂疫情衝擊擴大，韓股大跌3.19％ 15:572020/03/16 財經 疫情又急又快 再增42國疫情升級 17:522020/03/16 生活 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 《韓股》憂疫情衝擊，韓股盤中跌2.56％ 11:422020/03/17 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 國際油價又殺低 下周92無鉛恐跌破20元 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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