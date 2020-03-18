台中市長盧秀燕18日表示，如果疫情擴大，可能會做最壞打算，不排除到了不得已的時候，老人社區關懷據點可能會關門，家屬要早做因應。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情延燒，台中市長盧秀燕18日在西屯區老人社區關懷據點宣導防疫時表示，如果疫情擴大，可能會做最壞打算，不排除到了不得已的時候，老人社區關懷據點可能會關門，請大家多多包容、多多見諒，呼籲家屬及早因應，如果據點關門，年輕人去上班，長輩如何安置的問題，避免措手不及。

盧秀燕說，疫情檢討採滾動式，全球的疫情瞬息萬變，不排除到了不得已的時候，老人社區關懷據點可能會關門，台中市共有四百零八個關懷據點，照顧老人數量一萬五千人左右，有部分縣市已將老人關懷據點先暫時關閉，台中市很多年輕市民朋友們反應，他們白天上班，或者是上課，沒有辦法照顧家裡的爸爸媽媽，或是阿公阿嬤，很煩惱據點是否會關門。

盧秀燕表示，現階段台中市疫情還相對緩和，所以老人關懷據點還能夠開門照顧長輩老人，他的白天生活起居，或是醫療、健康，市府的據點會關照。

她提醒長輩，現在防疫升級，消毒每兩個小時進行一次，吃飯方式跟以前都不一樣，要分裝好一人一份，不像過去大家共餐，健康課程或活動課程重新調整，量體溫、實名制才能進入據點。

盧秀燕強調，現在這個階段，市府還勉強支撐老人關懷據點，將關懷、陪伴的工作加入防疫措施，在可能的範圍之內，市府會盡量負擔照顧義務，就像照顧我們的學生一樣，老人也是我們的老學生，顧防疫更顧長輩。

盧秀燕在西屯何明據點訪視時，細心為長輩消毒雙手準備用餐，了解關懷據點的防疫作為為了長輩和家人安心，據點服務不中斷。

(中時 )