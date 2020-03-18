杏國新藥（4192）研發治療胰臟癌新藥SB05PC（EndoTAGR-1）全球多國多中心三期臨床試驗收案順利，目前收案病患數已超過200例，超過總目標收案病患數218例的九成，預計今年夏天應可進行期中分析。

杏國表示，醫療體系均有病人分流機制，癌症重症病人的治療不受到新冠肺炎疫情影響，EndoTAGR-1全球三期臨床累計收案人數已於去年8月達到期中分析（Interim Analysis，簡稱IA）所需之人數，經營團隊對期中分析結果深具信心，期待EndoTAGR-1提供病患更好的治療選擇。

SB05PC（EndoTAGR-1）為「帶正電紫杉醇微脂體」，在美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等七國執行胰臟癌全球三期臨床試驗二線用藥，總目標收案病患數218例。根據二期臨床試驗的結果，使用EndoTAGR-1合併Gemcitabine治療後預估可延長整體存活期約達13.7個月，顯著延長胰臟癌患者整體存活期22%，與無惡化存活期40％，且副作用發生率極低，可維持病患良好生活品質，受到世界多國醫師肯定。

全球現正處於防疫關鍵時刻，醫療體系均有明確的病人分流機制，癌症重症病患的治療不受延誤，EndoTAGR-1的收案一切順利，目前收案病患數已超過200例，超過總目標收案數的九成。EndoTAGR-1全球三期臨床累計收案人數已於去年8月達到IA所需之人數101人，因需待病患離開人世後，取得完整數據才可進行期中分析，目前已取得近八成人數的完整數據，依現有狀況及科學推論，今年夏季將可進行期中分析。

杏國在不同國家採取不同策略，在全球胰臟癌病患人數最多的中國，EndoTAGR-1申請胰臟癌一線用藥，已取得中國國家藥品監督管理局（NMPA）許可，獲准於中國大陸執行三期人體臨床試驗，預計今年開始收案，EndoTAGR-1已獲數家國外廠商積極爭取授權，公司謹慎評估中。

(工商 )