大學繁星推薦結果今日揭曉。圖為今年考生於結束學測考試後開懷雀躍慶祝。（本報資料照）

大學甄選入學委員會今(18)日公布109學年度繁星推薦錄取結果，共68所大學校院共錄取1萬4613人，錄取人數較去年增加240人，錄取率62.03％，其中台灣大學共有68人採計科目滿級分，像是人類學系的冷門科系，今年也有1名考生以60級滿級分錄取。

109學年度大學繁星推薦入學招生今日公告第一類至第七類學群錄取暨第八類學群篩選結果。台大在今年第一到第七類共錄取352人，比去年增加12名考生，沒有出現缺額，並且共53人採計科目滿級分。

台大註冊組主任李宏森表示，台大牙醫系提供2個名額，今年需要二階段面試，並未出現增額錄取，共有2人進入面試，另外醫學系招收12人，共24人通過篩選進入第二階段階面試。

李宏森並提到，今年則有苗栗縣立大同高中、台中市立龍津高中等2所高中首度有考生錄取台大，其中今年才有畢業生的龍津高中，有應屆畢業生能錄取台大，代表繁星推薦可讓偏鄉高中生進入台大就學，展現校校等值、縮小城鄉差距的精神。

李宏森也提到，包含外加考生在內，今年台大所有錄取的學生當中，62％的錄取學生都是校排前1％，其中錄取的85％學生中，更是校排前3％。此外，今年第一到第八類共有68人採計科目為滿級分，比去年64人增加4人，而今年採計4科滿級分為59人，採計3科滿級分為9人，醫牙滿級分則有25人，其中人類學系也有考生以60級分錄取，推測是學生個人志向選報結果。

(旺報 )