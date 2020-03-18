依循往例，蘋果(Apple Inc.)都會在秋季更新 iPhone 產品線，今年也不例外。而預計 2020 年秋季會推出的新 iPhone，除了支援 5G、處理器將會升級等幾乎已可確定的資訊外，根據提前洩漏的 iOS 14 程式碼，也發現了今年的 iPhone 12 Pro 系列(暫定名稱)預計將會搭載飛時測距(Time of Flight, ToF)鏡頭，強化新機在擴增實境(AR)領域的應用。

《9to5mac》報導，根據他們所取得的 iOS 14 程式碼，他們發現有幾款開發代碼為 d5x 的新 iPhone。由於 2019 年的 iPhone 11 系列的開發代碼為 d4x，再加上代碼 d5x 的機種中只有兩款搭載 ToF 鏡頭。該網站推測，這兩款手機就是 iPhone 12 Pro 系列，也就是 iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Pro Max。

據了解，ToF 感測器中包含紅外線投影儀，跟蘋果用於 iPhone X(及之後的新機) 前置 TrueDepth 相機中的元件類似。ToF 感測器的原理就是利用發光二極體(Light Emitting Diode, LED)或雷射二極體(Laser Diode, LD)發射出紅外光，在光速固定的前提下，計算光照射到物體表面反射回來的時間來測量物體距離量測者的距離。實際的應用可以利用相機來生成 3D 物體，也可能可用於強化目前 iPhone 中「測距儀」(Measure) App 的距離量測功能(iPhone SE 以及 iPhone 6s 之後的機種、iPad 第五代及 iPad Pro 系列以及iPod touch 第七代可支援)。

iOS 中的測距儀 App，已可協助量測物體。但 iPhone 12 Pro(暫定名稱)加入的 ToF 感測器，有望能強化這方面的功能。(摘自蘋果官網)

此外，根據該網站先前挖掘 iOS 14 程式碼的發現，iOS 14 當中也出現一個全新的 AR App，開發代碼是 Gobi。據了解，這一個 AR 應用程式可以透過藍牙追蹤器類的產品(iBeacon 或是 AirTags 等等)來觸發，也可以透過掃描 QR-Code 來啟用，能讓使用者透過 iPhone 或是 iPad 就可看見相關價格或是比價資訊。據了解，蘋果正與咖啡連鎖店星巴克(Starbucks)合作進行相關測試。此外，這一類功能可能涉及到軟體開發套件(SDK)或是應用程式介面(API)的運用與整合，還不確定這樣的授權是否需要付費，或者是蘋果會因此僅與特定夥伴進行合作。而上述發現在 iPhone 12 Pro 相機中搭載的 ToF 感測器，也預計能對這一款 AR 應用帶來幫助。

先前天風國際分析師郭明錤曾經預測，蘋果會在 2019 年升級 iPhone 的主相機，加入 3D 感測功能(也就是加入 ToF 感測器)。不過根據蘋果公開發表的資料，這一項預測並沒有實現。按上述報導來推算，這一項改變將發生在 2020 年。

一般來說，蘋果自 2017 年以來，都有在最高階的新 iPhone 相機中加上入門款 iPhone 相機所沒有的規格與功能。而蘋果很可能在 2020 年延續這項策略，透過 ToF 感測器的差別，為 iPhone 12 Pro 系列以及 iPhone 12 系列的規格與功能，設下區分點，進一步提升高階款的市場吸引力。

然而由於新冠肺炎(COVID-19)疫情的緣故，各國陸續發出的鎖國、限航等命令，根據業界報導已經對於蘋果開發 iPhone 12 系列的時程帶來影響。今年能否順利在秋季看到且買到 iPhone 12 系列，目前看來變數相當大。

(中時電子報)