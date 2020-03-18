「TWITCH」網路平台實況直播主「蛋餅薇涵」王姿方，前年誣指另名女直播主「肉包包」的粉絲蔡姓男子散布該女的性愛影片，蔡男提告誹謗，新北地院將王女判刑4月、可易科罰金，高院考量她坦承犯行且與蔡男達成和解並刪除直播影片，讓她獲緩刑宣告2年定讞。

高院指出，王女對犯罪事實坦承不諱，並有她直播影片之譯文、臉書翻拍照片等佐證，她在網路直播中指稱「人渣」、「送中監」等語，是帶有批評告訴人舉止、品格之負面意味，客觀上已足以對於告訴人在社會上所保持之人格及地位，達到貶損其評價。

合議庭表示，王女指摘蔡男有散布另名女直播主遭偷拍的性愛影片，易使人誤認告訴人品格卑劣，已達使告訴人之名譽受到社會一般人負面之評價判斷，而非單純空泛之侮辱、謾罵，故此部分發言應屬誹謗之行為。

高院考量王女今年2月26日庭訊時，已自陳當時直播影片已於案發後1年半刪除等語，可見她已將該影片刪除，且她已與蔡男達成民事和解，賠償告訴人之損害，量無再犯之虞，因認其所宣告之刑，以暫不執行為適當，併予宣告緩刑2年，以啟自新。全案確定。

蔡男同時也提出100萬元民事求償，因王女沒有出庭也未提出書狀陳述，新北地院審理後認為她故意不法侵害蔡男名譽，判賠15萬元。

(中時 )