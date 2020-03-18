出國到疫區遊玩，所造成的社會影響超乎你的想像！(擷自蘇一峰臉書)

醫療資源有限，第一線醫護人員出來拜託了！新冠肺炎境外移入確診病例連日暴增，看得國人心驚驚。胸腔重症醫師蘇一峰說，因公海外出差情有可原，但出國只為出去玩，就要三思！到疫區玩一旦成為疑似個案或確診，甚至確診後傳染他人，不僅浪費國家資源驚人，對社會的傷害也難以估計。

蘇一峰今在臉書上表示，最近這幾天新型冠狀病毒的案例快速增加，且全部都是境外移入的案例！身為第一線醫護人員，他要拜託每一位國民，不要再存僥倖心態出國旅遊了。如果是工作原因必須出國出差，大家都可以體諒，但是如果出國只為了出去玩，請務必要三思！！一個人出國到疫區後，所造成的社會影響超乎你的想像！特別製作表格讓大家了解！

他指出，若疑似感染但檢查後沒問題，防疫耗損需2次採檢陰性、4到5天隔離病房，20套隔離服裝備，每人約花掉國家2到5萬元。一旦確診花費更為驚人，若沒傳染他人，仍要多次採檢、3到4周隔離，用掉上百套隔離服，還要動員人力作疫調，約花國家20到50萬元，且個人即使治癒仍會影響肺功能，若重症還有死亡風險。最壞的狀況則是確診後傳染給親友，造成社區感染，防疫與醫護人員過勞，對整個台灣的影響難以估計。

(中時電子報)