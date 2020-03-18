行政院日前公告台中市政府生煤管制自治條例無效引發爭議，民眾黨立法院黨團今質疑，生煤條例當初是前市長林佳龍制定，現在台中市換藍營執政，中央就認為自治條例有問題，藍綠根本就是換了位置換腦袋，利用空汙議題政治鬥爭，呼籲藍綠不要再淪為「噴口水」的政治秀，應該共同正視台中空汙問題。

行政院宣告該條例無效主因是與2018年空污法修法後有牴觸，不過卻是在台中市長盧秀燕開罰中火、撤銷2部燃煤機組許可後才宣告無效。實際上，若檢視2018年中央的修法內容，發現部分條文限縮地方政府管制生煤或焦油、以及許可證展延准駁的權限，民眾黨質疑，地方政府管制污染的自主權是否被中央箝制，行政院應該向社會大眾說明。

民眾黨團副總召張其祿、幹事長高虹安、立委蔡壁如今天上午召開記者會，呼籲藍綠不要在中火及台中空汙議題噴口水。張其祿表示，中央或地方不論藍綠誰執政，中央都是把故地汙染源放寬一點，地方則是掐緊一點，在空汙政策沒有任何定調，若要解決空汙議題，中央跟地方必須站在同一條船上，集思廣益解決問題，不是因為立場而決定政策方向。

高虹安公開林佳龍卸任台中市長前最新公告的防制計畫公文，依2018年8月1日修正的「空氣汙染防制法」第七條二項，地方主管機關擬定的空汙防制計畫，需報中央主管機關「核定」，而非原本的「核備」。高虹安質疑，林佳龍及盧秀燕有沒有將台中的修正版空污防制計畫送環保署核定，若沒有，台中市府環保局恐涉及嚴重的行政怠惰，如果有，台中市府依計畫變更中火燃煤許可，於法有據。

蔡壁如認為，民進黨用輾壓的方式，直接剝奪地方政府對環境保護的自治權限，只是因為害怕社會討論到「缺電」這兩個字，希望民進黨不要因全面執政而變得傲慢。

蔡壁如也批評國民黨意圖藉由反空汙推動核能，透過讓中火撤照，讓夏天電力備轉出問題，製造缺電疑慮，藍綠用環保議題政治鬥爭，鬥得太過火，中火議題及能源政策政府應該好好跟民眾溝通，而是不在燃煤和核電之間二選一。

(中時 )