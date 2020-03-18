因應新冠肺炎全球疫情，中央流行疫情指揮中心昨（3／17）宣布，亞洲19國、東歐1國及美國3州之旅遊疫情提升至第三級警告（Warning），及今日宣布，國人和外國，入境居家檢疫14天。在全球疫情嚴峻之際，大型旅行社雄獅旅遊與可樂旅遊宣布，為全力配合政府防疫措施法令，且視旅客安全為首要原則，全面取消4／30日前出發之海外團體行程，相關退費事宜將依政府規定配合辦理。

雄獅旅遊與可樂旅遊並表示，5月份之後會視疫情，狀況將依政府公告，並以消費者權益為出發點做考量，再行決議。

(工商 )