雄獅、可樂4／30日前全線取消出團 13:162020/03/18 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎全球疫情，中央流行疫情指揮中心昨（3／17）宣布，亞洲19國、東歐1國及美國3州之旅遊疫情提升至第三級警告（Warning），及今日宣布，國人和外國，入境居家檢疫14天。在全球疫情嚴峻之際，大型旅行社雄獅旅遊與可樂旅遊宣布，為全力配合政府防疫措施法令，且視旅客安全為首要原則，全面取消4／30日前出發之海外團體行程，相關退費事宜將依政府規定配合辦理。 雄獅旅遊與可樂旅遊並表示，5月份之後會視疫情，狀況將依政府公告，並以消費者權益為出發點做考量，再行決議。 (工商 ) #雄獅 #全球疫情 #雄獅旅遊 #可樂旅遊 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球疫情兩大惡化趨勢 譚德賽嘆：悲慘里程碑 09:362020/03/14 國際 明入境紐澳隔離14天 可樂雄獅3月底澳洲團全取消 17:302020/03/15 生活 殖利率優勢 台股可望有撐 04:102020/03/16 投資理財 因應全球疫情與經濟情勢變化 中鋼成立「產業關懷小組」 17:302020/03/16 財經 《鋼鐵股》中鋼成立產業關懷小組，因應全球疫情與經濟變化 17:392020/03/16 財經 全球疫情燒經濟情勢緊張 貿協籌組台業者於中南美洲創商機 21:262020/03/16 財經 全球疫情拉警報 品牌轉彎衝防疫 04:102020/03/17 時尚消費 浪Live直播主 為疫情祈福 04:102020/03/18 投資理財 新冠肺炎全球增溫 可樂旅遊4／30前取消出團範圍擴大 09:222020/03/18 生活 蘋果暫關大中華區以外直營店 重開日期另定 09:532020/03/18 國際 生活熱門新聞 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 嗆爆確診高中生爽玩希臘 網驚：風向變了 - 生活 台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆檢疫14天 - 生活 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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