（顧城明認為市場轉機快到了，客戶也在調整，空運沒艙位會轉海快。圖／張佩芬）

國際貨運承攬業者捷迅（2643）18日公告108年度合併財報，每股盈餘（EPS）4.60元，年成長63.70％，僅次於2017年，連續第7季成長，而營收也創歷史新高，達到年營收32.17億（年成長18.14%）。公司董事長顧城明表示，今年雖然遇到新冠肺炎，公司第一季業績樂觀看待。

顧城銘指出，這次疫情客戶很能體諒市場實際狀況，都會接受因為空運艙位不足造成的運價上漲，現在比較擔心是貨能不能走得掉，主要是少了客機機腹艙位，像越南航空一家原每周42班飛台灣，現在僅剩2班。

捷迅發言人葉子菁表示，過去一年在國內外全體同仁的努力下，業績穩定提升，至下半年努力收到成果，陸續成交多個空運服務客戶且與同行業務合作，月營收屢創新高，第四季營業額客戶大量出貨及新客戶加乘下，單季EPS來到1.75元，也是歷年來單季最高獲利。

面對新冠病毒疫情影響，捷迅表示客戶需求面完全沒有減少，以109年1~2月營收來看，單月與同期比較皆成長，反映客戶需求力道仍然十分強勁，業績表現好並非航空公司漲價效應所致；而在航空公司2月底因多個航線減班、停飛等因素造成運價連連翻倍上漲後，也已同步調整客戶的報價，只是供給仍遠不足於客戶需求。

在3月份中國大陸陸續復工後，海運亞洲近洋航線已現壅塞，遠洋航線預計於4月起會開始爆量，而空運更是不在話下；目前捷迅在機場倉庫及碼頭等地都堆滿了客人的貨，因為在航空公司經常突發無預警減班或停飛的狀況下，即便公司體質健全的客戶願意支付高額運費也沒有艙位，只待疫情平安度過，航班恢復正常後，就可大幅翻轉。

捷迅董事會考量現在疫情與未來發展所需，決議通過分配108年度每股現金股利2元。

(工商 )