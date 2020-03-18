創作饒舌新人皇毅（Spark）將於下月推出個人首張專輯《格林成人童話》。年僅20歲的他憑藉著對音樂的憧憬與熱情，用自己的創作發聲，寫出對於世界的觀點與網路的觀察。新歌〈假高潮〉找來師姐Karencici跨刀合唱，並邀請金曲作詞人嚴云農共同填詞，以嘻哈場景與饒舌口白唱出近年來網路上不斷流傳著「假訊息」的社會現象。

Spark（左）新歌〈假高潮〉找來師姐Karencici跨刀合唱。（圖／華研提供）

Spark從小就對音樂有滿滿的熱血，小學一年級開始學習小提琴、參加合唱團，國中接觸了二胡、參加阿卡貝拉合唱團並開始自學編曲軟體，之後在美國密西根大學的電腦科技音樂系就讀，專攻錄音工程與音色設計。提到〈假高潮〉的創作靈感，Spark表示這幾年網路世界裡真真假假的訊息越來越多，所以想透過音樂表達，時事求證、不隨意轉發、不下意識接收，才是現今網路世代最需要的態度。

新歌MV找來金曲獎最佳導演比爾賈執導，Spark在MV裡扮演誤入成人叢林的小紅帽，Karencici則是揹著導演特別訂製重達8公斤的「LED脈輪光環」懸空移動，化身來自異次元宇宙的救世女神。拍攝時她必須同時穿著10公分高的高跟鞋、揹著重物還要在車陣中優雅地緩緩前行，氣場強大震懾現場，更讓首次拍攝MV的Spark驚嘆：「太猛了！原來拍MV是這麼一回事，雖然不知道自己在鏡頭裡長什麼樣子，但還是要不停耍帥，只能一直相信自己很帥，還滿搞笑的。」《假高潮》歌曲MV已上線，Spark首張個人專輯《格林成人童話》將於4月17日數位上架。

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(中時電子報)