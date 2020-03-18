儘管歐美伺服器訂單趨緩，大陸加速5G基地台建置，帶旺大陸雲端及伺服器需求，聯茂(6213)業績可望自3月起加速，從目前訂單來看，聯茂預估，第2季業績會比第1季好，美系及日系外資也看好聯茂可望受惠5G長期需求，同步給予「買進」評等，日系外資更給予聯茂目標價161元。

相較於歐美深陷新冠肺炎疫情大爆發之苦，大陸因新冠肺炎疫情受控，各地加速復工拚經濟，帶動5G及雲端伺服器相關網通設備需求強勁，聯茂大陸無錫、東莞及江西三個廠區自2月復工後，復工率快速拉升，目前平均復工率均已達80%，在客戶訂單湧入下，可望帶動公司業績自3月起走高。

聯茂近幾年積極投入開發高頻高速材料，隨著高頻高速材料日益完備，聯茂亦加速推動客戶端導入，全力提升公司產品市佔率，在大陸加快推動5G基礎建設帶動相關網通設備材料需求強勁，讓聯茂樂觀看待今年5G相關材料出貨。

聯茂前2月合併營收為32億元，年減4.76%，在訂單湧入下，聯茂預估，業績可望自3月起加速，第2季業績會比第1季好。

受惠於高頻高速材料出貨暢旺，聯茂2019年合併營收為237.91億元，年成長6.21%，營業毛利為47.79億元，年成長46.82%，合併毛利率為20.09%，年增5.56個百分點，稅後盈餘為24.63億元，年成長38.83%，創下歷年新高，每股盈餘為8.13元。

美系及日系外資在聯茂2019年財報公布後出具最新報告，同步給予聯茂「買進」評等，其中日系外資報告指出，聯茂前2月在整個供應鏈表現相對較好，主要是因高階產品需求強勁，未出現終端客戶削減訂單，且擁有1到2個月的庫存，有助於任何供應鏈中斷期間出貨，由於聯茂相關5G需求仍非常強勁，預期將讓聯茂產品結構繼續改善，今年5G前景仍然樂觀，給予聯茂目標價161元。

(時報資訊)