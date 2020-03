台泥(1101)2020年徵才計畫啟動,號召有意投入「循環經濟」的青年加入,並推出「台泥視訊面談online」。面對新冠肺炎疫情肆虐,台泥企業集團董事長張安平在集團防疫會議中指出,公司首要任務以防疫優先,保護同仁健康。他也以母校美國普林斯頓大學的校訓In the Nation’s Service and the Service of Humanity(為國家與人類而服務)勉勵集團同仁,以謹慎積極的態度面對挑戰,為人類發展與大自然的平衡繼續努力。

面對疫情衝擊,台泥2020年徵才計畫推出「台泥視訊面談online」,並從儲備幹部職類開始嘗試讓求職者「自選日期、保證面試」,預約成功者將於指定日期透過視訊會議軟體zoom與台泥主管直接面試,每梯次限定60個名額。

台泥今年徵才需求除了儲備幹部(MA),還有各領域職缺,各式職缺不限應屆畢業生投遞履歷,也歡迎具相關工作經驗的職場新秀轉換跑道。台泥需求的人才科系背景包括,工程類學科:電機、機械、化工、化學、環工等;商管學科:財金、財會、人資、行銷、經營管理等;資訊學科:資工、資管或其他跨領域人才。

(時報資訊)