新冠肺炎疫情全球大爆發，旅遊業者雄獅（2731）全力配合政府防疫措施法令，並視旅客安全為首要原則，宣布全面取消4月30日前的海外團體行程，相關退費事宜將依政府規定配合辦理，5月後則視疫情狀況，並以消費者權益為出發點做考量，依政府公告再行決議。

雄獅2020年2月自結合併營收16.24億元，月減33.45％、年減37.69％，創下2年新低。累計1～2月合併營收40.66億元，年減10.44％。雄獅18日股價聞訊開低走低，午盤後下殺跌停價51.1元，創上市以來新低，以1月中高點計算，波段修正幅度已達43.1％。

全球新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心17日宣布，將亞洲19國、東歐1國及美國3州的旅遊疫情提升至第三級警告（Warning），18日上午進一步宣布自19日凌晨起全面限制非本國籍人員入境，所有入境者均需居家檢疫14天。

外交部長吳釗燮指出，除了持有居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他特別許可者外，其餘外籍人士一律禁止入境，持相關證明入境亦需遵從防疫規範。中心同時要求3月5～14日曾有歐洲旅遊史的民眾回溯進行居家檢疫，居家檢疫期間不得外出。

(時報資訊)