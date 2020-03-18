港官員：港府可能禁止所有外國人入境香港 13:242020/03/18 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港入境關口人人配戴口罩（圖／東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港17日宣布自19日起自海外國家／屬地入境的人士實施強制檢疫。今日再有政府官員出面表示管制措施可能再度升級。 行政會議成員林正財在出席節目時稱，港府有可能禁止所有外國人入境，「不過我們從以往經驗來看，每次香港實施強制檢疫的工作後，基本上外國人都不會來」。 香港特首林鄭月娥稱，截至17日，香港累計確診病例達158起，且近兩週出現50起的境外輸入個案，因此對於境外人員入港必須更加嚴格管控。 (中時 ) #香港 #入境 #外國人 #檢疫 #境外 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東出現首例「茲卡病毒」境外移入確診個案 16:462020/03/14 生活 阿聯酋今飛最後一班 旅客等候檢疫審核人潮塞爆 19:532020/03/15 生活 香港迪士尼2019財政報表 年度淨虧損1.05億港元 21:372020/03/16 兩岸 疫情延燒宣布禁止入境？ 陳時中：幾乎了 10:362020/03/17 政治 北京新增境外輸入3例 累計境外輸入40例 11:572020/03/17 兩岸 防疫螺絲鬆？北市男居家檢疫13天 竟未被列名單 15:222020/03/17 社會 外勞引進居家檢疫14天 不強迫雇主付薪、外勞最高可領1萬4補償 18:422020/03/17 生活 港澳下重手 入境者一律隔離14天 04:092020/03/18 焦點新聞 東南亞移工引進 須居家檢疫14天 04:102020/03/18 生活新聞 居家檢疫13天嘸人知 議員怒批 04:102020/03/18 地方新聞 兩岸熱門新聞 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 報復！陸驅逐美國3大報記者 - 兩岸 - 旺報 陸31省份17日新增確診13例 湖北增1例 - 兩岸 - 旺報 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 金價上不去？ 分析師：長期看漲 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。