香港17日宣布自19日起自海外國家／屬地入境的人士實施強制檢疫。今日再有政府官員出面表示管制措施可能再度升級。

行政會議成員林正財在出席節目時稱，港府有可能禁止所有外國人入境，「不過我們從以往經驗來看，每次香港實施強制檢疫的工作後，基本上外國人都不會來」。

香港特首林鄭月娥稱，截至17日，香港累計確診病例達158起，且近兩週出現50起的境外輸入個案，因此對於境外人員入港必須更加嚴格管控。

(中時 )