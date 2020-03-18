新冠肺炎全球 疫情緊張，包括新北市長侯友宜及多位在野立委建議蔡英文總統發布緊急命令，行政院發言人Kolas Yotaka表示，若中央流行疫情指揮中心做出建議，蔡總統及蘇揆當然會針對相關問題討論。

中央流行疫情指揮中心因應疫情，已針對不同對象發出入出國禁令，引發是否違憲爭議。而對於發布緊急命令問題，Kolas表示，指揮中心可以決定要不要限制外國人入境，也可以建議是否要到發布緊急命令的程度 ，如果指揮中心基於專家與醫療的專業，建議必須這麼做 ，「總統與院長當然會討論」。

據了解，發布緊急命令，府院涉及多方考量，其中包括擔心影響民眾心理、引發恐慌等等，也有人擔心，一旦蔡總統發布緊急命令，是否會招致在野批評獨裁、擴權。而現今依照傳染病防治法及紓困振興特別條例授權運作，至少都是立法院通過的法律。

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(中時 )