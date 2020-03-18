宜蘭縣議員賴良洲遭檢方指控在2018年中秋節期間送選民水果禮盒涉嫌賄選，檢方提出當選無效之訴，去年遭宜蘭地院駁回，但高院認為送蘋果禮盒給投票人，自會影響投票人之投票行為，逆轉改判賴男當選無效確定，賴丟了議員工作。

本案刑事部分宜蘭地院依違反選罷法將賴男判刑3年、褫奪公權5年，高院認定，賴男從事殯葬業有送禮習慣，且其送禮對象不限於選民，檢方舉證不足，逆轉改判無罪。

對此，高院民事庭解釋，刑事判決所為事實之認定，於為獨立民事訴訟之裁判時本不受其拘束，賴男雖遭高院刑事庭判決無罪，但因本件民事訴訟係斟酌全辯論意旨及調查證據的結果而為判決，縱與刑事判決為不同之認定，亦依法有據。

檢方指控，賴良洲2018年參選宜蘭縣頭城鎮的議員，他為求當選，自己購買每盒市價新台幣240元的蘋果禮盒共16盒，分別到選區內向有投票權的3名選民拜訪，他並贈送蘋果禮盒給對方，要求3人在議員選舉時投票支持他。

高院認為選罷法在維護選舉之公平、公正與潔淨，如果同為候選人，一方有贈送蘋果禮盒、一方毫無送禮，何方候選人對於選民之投票意向會有影響，顯而易見，故賴良洲交付蘋果禮盒予投票人，自會影響投票人之投票行為甚明，改判他當選無效。

(中時 )