疫情當前，逆勢操作，台泥（1101）布局循環經濟、邁向國際化的腳步並未停歇；台泥企業團18日宣布，啟動2020年徵才計畫，號召有意投入「循環經濟」的青年加入台泥，以視訊方式面談，第一梯次限額60名。

台泥及關係企業已跨足「碳捕獲技術」、「再生能源」、「綠電儲能」、「廢棄物再利用」、「AI智能製造」等領域，與世界同步接軌。

台泥指出，今年不僅歡迎理工背景人才應徵，對商管、資訊科系背景的人才也是需求孔急。

面對疫情衝擊，台泥指出，首創產業之先，推出「台泥視訊面談online」，並從儲備幹部職類開始嘗試讓求職者「自選日期、保證面試」，預約成功者將於指定日期透過視訊會議軟體zoom與台泥主管直接面試。

台泥指出，企業團跨足12項產業領域，為了配合集團布局、加速培養人才，今年徵才需求除了儲備幹部（MA），還有各領域職缺，各式職缺不限應屆畢業生投遞履歷，也歡迎具相關工作經驗的職場新秀轉換跑道。

台泥需求的人才科系背景包括，工程類學科：電機、機械、化工、化學、環工等；商管學科：財金、財會、人資、行銷、經營管理等；資訊學科：資工、資管或其他跨領域人才。

(工商 )