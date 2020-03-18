外交部與美國在台協會（AIT）台北辦事處今（18）日共同發表《台美防疫夥伴關係聯合聲明》，表示雙方將在合作交流的既有成果基礎上，共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒，進一步強化台美諮商與合作機制，彼此分享最佳做法，進行相關抗疫措施的推動以及更多層面的合作。

聯合聲明指出，為台美雙方將進一步合作進行疫措施，包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議、防疫醫療用品及設備的合作與交流。

這項聯合聲明由外交部長吳釗燮與美國在台協會處長酈英傑共同署名，吳釗燮今日在中央疫情指揮中心說，目前雙方已經開始陸續進行合作，其中包括疫苗、快篩與藥品研發，其餘部份也會陸續展開，並確保台灣與世界主要國家進一步合作；他提到，美方也特別為台灣保留了30萬件防護衣的原料，提供第一線醫護人員安全無虞，雙方也將持續就防疫物資合作交流。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)