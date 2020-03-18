新冠肺炎疫情升溫，近期台灣境外移入病例暴增，日前中央疫情指揮中心公告，禁止高中以下師生出國，此舉被質疑有違憲之虞。新北市長侯友宜、台灣民眾黨立委張其祿今都呼籲蔡總統發布緊急命令。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智認為，緊急命令是總統權責，尊重總統的判斷，為限縮特別條例第7條所指的必要處置措施，衛福部應該歸納防疫的必要措施，行政院訂法規命令送立法院審議，避免特別條例無限擴權，讓人民無所適從。

新冠肺炎紓困特別條例第7條規範，指揮官為防疫需要，得實施必要應變處置跟措施，例如中央疫情指揮中心公告禁止醫護人員、高中以下師生出國及入出國限制等，邱顯智認為，特別條例中的必要應變處置措施不具體，已經發文衛福部要求歸納以實施的必要處置跟措施。

邱顯智表示，在總統沒有發布緊急命令的情況下，要避免特別條例第7條擴權，訂出明確的規範後，由機關訂法規命令送立法院審查，通過後就有條文依循，人民也才能有預測性，而不是中央疫情指揮官隨時發布任何措施，恐讓民眾措手不及，讓防疫必要處置跟措施具體化，是比較可行且好的方向。

(中時 )