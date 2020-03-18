自主健康管理還不戴口罩到處跑！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於18日公佈，在3月5日至14日有歐洲旅遊史者，一律須居家檢疫14天，但基隆市竟傳出有兩名女子於2月底跟團到歐洲旅遊直到3月7日才回國，本應14天的自主健康管理，竟然完全沒戴口罩的到處結伴到處趴趴走，讓市民都嚇壞了。

社區鄰居檢舉指出，兩人在17日時更參加社區辦理的活動，到基隆情人湖及金山等地，參加活動、泡湯及逛老街，讓「整個社區都快炸鍋了！」。鄰居表示，新冠肺炎疫情未見退燒，他的社區卻仍一直在持續揪團旅遊，而這次的社區活動，竟然還有2名需要自主健康管理的里民一起出遊，不僅沒戴口罩，還接觸很多人群，搞得整個社區人心惶惶、人人自危。

對此，社區發展協會理事長則跳出澄清說，兩名女子返國後，都有持續進行自主健康管理，並量測體溫，這段期間社區所辦理的活動，都沒有來參加，兩女17日參加戶外活動時，僅有拍照才拿下來，他指出，社區管委會已經啟動緊急應變，並找廠商估價將全區消毒，而從7日到現在已經過了這麼多天，請大家不要恐慌。

基隆市衛生局則指出，會立即展開關懷，並確保從5日至14日之間有歐洲旅遊史的市民名單，而居家檢疫14天者將發放防疫補償。

(中時 )