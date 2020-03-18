疫情中心宣布，從明天0時起全面提高國境管制， 蔡英文總統今天表示，非常時期，國境管制再升級！因應全球疫情變化，我們以保護國人的健康為第一優先。她也向民眾喊話，強調台灣的防疫依然是超前部署，不需過度焦慮，「只要我們互相配合，落實防疫措施，就一定可以通過疫情的考驗」。

蔡英文今天在臉書表示，今天早上，中央流行疫情指揮中心已經宣布，從明天（3／19）凌晨0時開始，全面提高國境管制及防疫措施的標準。

她列舉三大重點，包括非本國籍人士，除非持有居留證、外交公務等證明，否則一律限制入境；所有入境人士，一律居家檢疫14天；3／5-3／14從歐洲入境者，全面回溯採檢並居家檢疫。

蔡英文強調，這幾天，新增的病例都是境外移入，國內社區感染的風險會不會因此增加，政府也正在密切追蹤、管控當中。

她也再次拜託大家，「不論你是台灣人，或在台灣的外國人，面對疫情，我們都在同一艘船上」。台灣的防疫依然是超前部署，不需過度焦慮，只要我們互相配合，落實防疫措施，就一定可以通過疫情的考驗。

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(中時 )