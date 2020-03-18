中央流行疫情指揮中心決定回溯歐洲入台的人進行篩檢，立委質詢衛福部目前台灣的篩檢能量有沒有能力擴大？衛福部次長何啟功表示，未來篩檢的量與時間都會加大加快，PCR核酸檢測可從4小時壓縮到1小時，檢測量1天可擴增到5000多個檢驗。

南韓可以做到疑似、高風險的人進行篩檢，而且南韓1個月核准4種快篩試劑，南韓做得到，立委蔣萬安質詢台灣能不能可以加速許可，目前困難是法規還是其他環節？何啟功說，如果有快篩產品，台灣可以專案輸入，食藥署長吳秀梅表示，已有多種進口試劑正在審核中。

台灣因應疫情延燒，未來如何擴大篩檢量能？何啟功說，快篩的抗原抗體開發目前還在進行中，至少還要半年以上，如果現在使用RT-PCR核酸檢測需時4小時，未來可以壓縮到1小時，而現在最多1天做到3000多個檢驗，未來把所有實驗室輔導完成後，1天可以增為5000多個檢驗。

何啟功強調，現在的防疫重點是放在回溯過往14天歐洲的旅遊史，如有任何症狀即可優先檢驗。蔣萬安建議未來民眾自覺有症狀而可不可以篩檢？何啟功說，這還是要醫師的診斷，不能一窩蜂來篩檢、防疫上的大負擔，還是要分流。

蔣萬安指出，現在未能擴大檢驗量能、至少對於第一線執行防疫的工作人員、考慮他們處於高風險場域，要讓他們安全無虞工作，是不是要做到優先檢疫？何啟功認為，可以考慮第一線照顧病人優先檢疫、而且不是檢驗一次而已，因為不保證未來不再感染。

(中時 )