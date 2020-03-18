捷迅(2643)公布2019年財報，受惠成交多個空運服務客戶且與同行業務合作，全年營收32.17億元，創歷年新高，年增18.14％，營業毛利3.66億元，稅後淨利1.21億元，創歷年次高，每股盈餘4.6元。其中，第4季營收在客戶大量出貨及新客戶加乘下，單季每股盈餘來到1.75元，也來到單季最高。董事會考量現在疫情與未來發展所需，決議通過分配每股現金股利2元。

面對新冠病毒疫情影響，捷迅表示，客戶需求面完全沒有減少，今年2月及前2月營收都呈現成長，反映客戶需求力道仍然十分強勁，並非航空公司漲價效應所致。而在航空公司2月底因多個航線減班、停飛等因素造成運價連連翻倍上漲後，也已同步調整客戶的報價，只是供給仍遠不足於客戶需求。

公司指出，3月大陸陸續復工後，海運亞洲近洋航線已現壅塞，遠洋航線預計於4月起會開始爆量，空運更是一艙難求。目前捷迅在機場倉庫及碼頭堆滿客戶的貨，貨機已經滿艙，航空公司也因為客機經常突發無預警減班或停飛的狀況，即便公司體質健全的客戶願意支付高額運費也沒有艙位，尤其面臨客戶貨物必須經過兩三個轉運點，出貨更有問題。

捷迅表示，疫情在亞洲開始有逐漸控制趨勢，大陸貨量開始起來，但疫情在歐美才正要開始，若導致工廠停工貨物進出會有問題，目前只待疫情平安度過，航班恢復正常後，營收就可大幅翻轉。

(時報資訊)