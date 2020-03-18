時序跨入5G元年，台灣之星宣布，推出橫跨多元領域的「T-Select」，整合資費產品、生活優惠與跨界合作三大類別，將更多選擇權交還給消費者，滿足消費市場與時俱進的動態需求，同時也為未來5G商轉後更加頻繁的跨界合作提前展開策略佈局。

台灣之星說明指出，「T-Select」分為三大類，分別為生活聯名資費、生活優惠領取平台以及跨界合作精選商品，首先，生活聯名資費上，台灣之星將辦門號搭商品的選擇權還給消費者，攜手更多策略夥伴，讓消費者不用再侷限辦門號只能搭手機，可自由選搭超商商品、購物金、家電／生活用品、小額貸款或加值服務；看好近期美食外送熱潮隨著疫情升溫，即日起，再下一城推出美食金專案，攜手美食外送平台「foodpanda」，月租388元起，最高可享10,000元美食金；再者，就生活優惠領取平台上，隨著全球景氣影響台灣經濟，為幫助民眾緩解負擔、促進民間消費，台灣之星集結眾多知名品牌提供超過萬元折價優惠，不僅如此，還有既有用戶獨享的「超殺商品」，回饋老客戶；最後，即跨界合作精選商品方面，將透過跨界合作，台灣之星與跨領域合作夥伴們週週推出多款精選商品，透過「週一福利日」閃購時段及「週三剁手日」直播，以低於市價的破盤價格為消費者帶來物美價廉的單購選擇。

此外，對於合作品牌，台灣之星超過235萬的用戶規模，以及擁有高規模與高黏著度粉絲的各自媒體平台，包含台灣之星FB官方粉絲團51萬粉絲數、官方IG帳號3萬粉絲數及LINE官方帳號542萬好友，都能幫助品牌有效提升能見度與精準溝通，藉由互惠共利讓消費者成為最大贏家。

(時報資訊)