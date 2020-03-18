近日行政院公告台中市政府生煤管制自治條例無效，遭外界質疑，民眾黨今(18)日舉行記者會，希望共同正視台中的空汙問題，民眾黨立委蔡壁如更稱，「民進黨展現執政者的傲慢，既不民主，也不進步；國民黨則打的反空汙之名，行核能之實」希望不要兩害相權，犧牲台中市民的權益。

這一次行政院宣告條例無效的主因是與2018年空污法修法後有牴觸，不過卻是在台中市長盧秀燕開罰中火、撤銷2部燃煤機組許可後才宣告無效。民眾黨立委高虹安表示，若檢視2018年中央的修法內容，會發現部分條文限縮了地方政府管制生煤或焦油、以及許可證展延准駁的權限「到底地方政府管制在地污染方面，有多大的自主權？」

民眾黨團質疑，從上任台中市長林佳龍，到現任市長盧秀燕，「有沒有將台中的修正版空污防制計畫送環保署核定？」若沒有，台中市府環保局恐涉及嚴重的行政怠惰；如果有，那環保署即將公布的「空氣污染防制方案」中，是否納入台中市的防制計畫內容，都是討論的重點。

「別拿台中市民的健康，成為國、民兩黨的政治口水戰籌碼」，民眾黨也呼籲中央與地方政府應好好合作，解決長久以來的空汙問題。

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(中時電子報)