民進黨高雄市立委趙天麟日前表示，民進黨該做好準備，站在第一線協助罷韓，讓挺韓民眾相當粉怒，直言民進黨是要表態向韓粉宣戰了嗎？全國公務人員協會榮譽理事長李來希也怒批民進黨，搞權力鬥爭還吃相難看。

民進黨今年5月將舉行地方黨部主委改選，罷韓投票則預計在6月中下旬。趙天麟認為，民進黨應做好準備，「要站在第一線協助罷韓團體」。

趙天麟大動作表態，外界預估，可能與想參選高雄地方黨部主委，和緊接而來的高雄市長補選有關，但遭趙天霖否認。

對此，李來希在臉書直言，「罷韓背後動機與惡勢力終於現形了」，躲躲藏藏一年多，終究要浮上檯面，請社會大眾及高雄市民看清楚了，「權力鬥爭可以搞到這麼惡劣與吃相難看，真是佩服民進黨了」。

李來希指出，中央執政黨政軍通吃，行政、立法、司法、考試與監察全包，還不滿足，現在把手伸進高雄，下一步是不是要把舌頭伸進台中，再下一步呢？可以確信的是，他們會中央與地方通吃，通通納入口袋，「偉大的台灣同胞們！你們看到或想像得到這個國家的未來嗎？我不敢想！」

(中時電子報)