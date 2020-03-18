國內上市公司「雄獅旅遊」受疫情波及，今日宣布全線暫停出團，等於2.7億元的現金流全數歸零，3600名員工的薪資、房租費均只能吃老本，在政府要求不能放員工無薪假的狀態下。雄獅表示，只能等政府的紓困方案，為存活下去，會在合乎法規原則下採取一切必要手段。

新冠肺炎疫情，旅遊業首當其衝，包含旅遊業、航空公司等同於無法營業。雄獅旅遊發言人游國珍表示，原本4月份，雄獅大約還有一成團體，約6700名旅客，雖然量很少，但還是有2.7億元現金流，提供全球3600名員工薪資，讓公司存活，但現在等於營業額全沒了，狀態就是零出團，管銷費用還是存在。

游國珍表示，配合政府政策，公司無法讓員工休無薪假，現在唯一能做的就是節流，調整每月固定支出，開銷費用包含IT資訊、房租、行銷費用、員工出差等均要想辦法節流，接下來就是等政府政策要如何紓困。

游國珍說，在不能放無薪假的狀況下，現階段的現金流到底還能撐多久要進一步評估，只是雄獅是上市公司，細節不便明說，該訊息屬於重訊。

不過，雄獅也強調，企業為了存活下去，將會採取一切必要手段，前提是在合乎法規的原則下做調整，目的是讓企業存活，讓員工能存活。

(中時 )