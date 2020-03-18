經營綠豆及黃豆芽菜之種植及販賣的元品農產負責人孫振擎與父母孫蒼松、孫林阿英，及他的妻子許婷宜將低亞硫酸鈉泡欲出貨之熟成綠豆芽菜，再販售到台北的傳統市場攤商、「海霸王」等餐廳，高院將等他們依違反食安法各判處10月到1年不等徒刑。可上訴。

判決指出孫振擎全家4人在2016年及2017年6月遭查獲前，每天凌晨在豆芽菜製造場，由孫振擎秤量低亞硫酸鈉份量，孫林阿英製成水溶液，倒入池內以浸泡欲出貨之熟成綠豆芽菜，之後再撈起綠豆芽菜出貨，孫林阿英、許婷宜負責包裝。

他們以日產約1000台斤之數量、及以每台斤8元之價格，分別販售至台北地區的傳統市場攤商、「海霸王」等餐廳，或由孫林阿英、許婷宜自行在臺北市第一果菜批發市場販賣，所得均交予孫蒼松分配之分工方式牟利，共計所得70萬4000元。

孫振擎等人辯稱不知低亞硫酸鈉是工業用，不得添加在食品上，作為浸泡豆芽菜之漂白水溶液，但法官駁斥低亞硫酸鈉主要是作為紙業漂白劑或染整業、牛仔布的還原劑，外觀上一望即知係工業用，非合法食品添加物，非可供人食用之物不可能會誤用在食品。

(中時 )