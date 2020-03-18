廈門宣布 有境外史入境隔離14天 14:002020/03/18 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼北京市日前啟動之後，為應對新冠肺炎疫情的蔓延，廈門市也宣佈進一步加強境外入廈人員健康管理，從3月18日0時起，對所有14天內有境外（含台港澳）旅居史的入廈人員一律實行14天集中隔離觀察，期間產生的食宿費用自行承擔。 此外，據騰訊新聞報導，若是70周歲以上的老年人、未成年人、孕產婦、患有基礎性疾病等原因不適宜集中隔離觀察的人員，經提前申請並獲得批准，入境後可實行14天居家隔離。 (旺報 ) #隔離 #人員 #觀察 #入境 #境外 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺醫護 宜蘭東門夜市推好康 04:102020/03/14 地方新聞 屏東出現首例「茲卡病毒」境外移入確診個案 16:462020/03/14 生活 醫檢師爆肝拚篩檢 卻無防疫補助 04:102020/03/15 生活新聞 網友觀察指揮中心「7大開會組合」陳時中：網友觀察精確 22:492020/03/15 生活 台南市出租套房火警 1男重傷送醫 23:512020/03/15 社會 入境北京集中隔離 14天自付2萬8 04:102020/03/16 兩岸要聞 澎湖佛心旅館 供48套房助隔離 04:102020/03/17 地方新聞 疫情延燒宣布禁止入境？ 陳時中：幾乎了 10:362020/03/17 政治 北京新增境外輸入3例 累計境外輸入40例 11:572020/03/17 兩岸 東南亞移工引進 須居家檢疫14天 04:102020/03/18 生活新聞 兩岸熱門新聞 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 報復！陸驅逐美國3大報記者 - 兩岸 - 旺報 陸31省份17日新增確診13例 湖北增1例 - 兩岸 - 旺報 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 金價上不去？ 分析師：長期看漲 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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