繼北京市日前啟動之後，為應對新冠肺炎疫情的蔓延，廈門市也宣佈進一步加強境外入廈人員健康管理，從3月18日0時起，對所有14天內有境外（含台港澳）旅居史的入廈人員一律實行14天集中隔離觀察，期間產生的食宿費用自行承擔。

此外，據騰訊新聞報導，若是70周歲以上的老年人、未成年人、孕產婦、患有基礎性疾病等原因不適宜集中隔離觀察的人員，經提前申請並獲得批准，入境後可實行14天居家隔離。

(旺報 )