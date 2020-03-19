新冠肺炎疫情全球大流行，各地不僅掀起口罩荒，就連家用用品也被搶購一空，尤其是衛生紙。英國一名媽媽分享，好不容易搶到18卷衛生紙，結果全被孩子當玩具玩掉了，讓她超心痛。悽慘狀況放到網路上，照片被瘋傳；許多人大笑，「義大利麵一起丟進去。」

網友卡明（Ed Cumming）在推特發出一名媽媽的慘況，只見照片中一堆玩具泡在水裡，旁邊居然都是紙漿，近看竟是泡爛的衛生紙，整個浴缸都是米白色。

卡明說，苦主是她的朋友，原本很開心搶了18卷衛生紙，想說可以暫時鬆了一口氣，畢竟現在衛生紙經常供不應求，回家後就把衛生紙放在無人看管的地方，沒想到一個不留神，全部被孩子丟進去浴缸裡，大家一起洗澡澡；他幸災樂禍地表示，衛生紙變成紙糊，救不了了。

貼文一出，馬上引起熱烈討論、轉發，網友紛紛留言「最近因為疫情關係很緊繃，笑出來了」、「哇18包耶，好可惜」、「建議加入糖、酵母」、「哈哈哈小屁孩怎麼處理，要用烤的還煮的」。

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(中時電子報)