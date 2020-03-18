台北市議員王浩遭媒體直擊與家暴防治中心主任陳淑娟夜間幽會，更驚爆為了幫陳女謀副局長官位，多次找社會局麻煩，逼得前局長陳雪慧受不了壓力辭職。王浩今(18日)上午召開記者會時不但撇清只是去輔導自己選區的失婚婦女個案。還加碼爆料是陳雪慧向媒體爆料，更反控陳雪慧去年10月曾傳「內褲照」給他，陳雪慧也立刻發聲明駁斥王浩。

王浩在記者會中否認「幽會」的說法，表示兩人是在協助輔導社福個案，他曾擔任社會局長，對於該業務有經驗，所以才協助陳淑娟進行輔導，王浩表示，該個案不願意對外曝光，希望媒體不要對他們造成困擾；而對於北市府人事案，王浩表示自己對該事一無所知，並表示柯市府的人事案「根本不會聽議員的話」，所以向市府建議也沒用。

但他突然話鋒一轉反控就是陳雪慧向週刊爆料，還拿著陳雪慧簡訊放大照片手板，加碼爆料陳雪慧去年曾傳莫名其妙的訊息給他，包含「內褲照」，還表示自己離婚變心，王浩強調，「一個正常的女人會傳露內褲的照片給別人嗎？」

台北市前社會局長陳雪慧聽聞王浩指控，立刻發2點聲明反擊表示：1.王議員所提三張照片，為本人公開於FB分享之生活照。圖片下方皆有其他臉友閲讀及留言記錄。2.本人當日心情低落，故過度曝露個人家庭隱私，是生命中的傷口，王議員以此打擊本人，掩飾個人關説社會局副局長人事一案，甚感遺憾。

(中時電子報)