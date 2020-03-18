相較台灣主計處預估2020 GDP保2%有撐！瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤博士Wang Tao今天下修2020年中國GDP增長預測，由4.8%下修到1.5%。即使在較為樂觀的情景下，瑞銀認為今年中國GDP增速也不太可能超過3%。

台灣行政院主計長朱澤民今天在立法院表示，政府預計投入紓困振興經費1000億元，疫情如果延燒六個月，「全年經濟成長保2%沒有問題」。

而瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤則出具最新報告，認為新冠疫情及全國停工大幅衝擊了1-2月經濟活動。工業生產年增下降13.5%，部分服務業也遭重創。雖然復工步伐正在提速，但3月經濟活動仍未完全恢復常態。中國第一季度GDP年增恐下降5%。

汪濤也強調，全球疫情蔓延，越來越多的國家開始實施封鎖及出行限制。隨著未來歐美經濟所受負面影響顯現，全球需求可能大幅走弱，拖累中國出口。同時，輸入病例風險上升，中國在放寬出行限制時可能會更謹慎。

瑞銀認為，雖然貨幣政策有助於確保企業和市場平穩運行，但對於緩解疫情和出行限制影響、刺激增長的作用比較有限。未來關注的重點為評估疫情的發展可能帶來的經濟影響，1.每日經濟活動追蹤以瞭解中國的復工進度；2.中國新增病例是否會出現反彈跡象；3.境外新增確診病例數；4.其他國家和地區的政府所實施的管制措施和財政政策支持。

至於評估中國政策進一步放鬆的力度，瑞銀將密切關注：1.額外的財政支持，包括就業和消費補貼，以及在基建領域的支出（預計規模超過GDP的1.2%）；2.大規模刺激房地產市場的跡象。未來1-2個月，中國中央政治局會議和全國兩會（會議日期未定）應會給出有關中國政策的更多細節。

(時報資訊)