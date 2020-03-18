新冠肺炎疫情持續惡化，政府繼禁止醫護人員出國後，加碼禁止學生與老師出國，卻也引發有無法源授權的疑慮。對此學者呼籲，緊急命令該發布就發布，不要拐彎抹角走捷徑。

中華戰略學會研究員張競建議，假如有需要發布緊急命令就就大膽採用，若沒需要就不要曲解法令，不要提不起放不下，也不要拐彎抹角走捷徑。開始防疫以來政府侵害人民權益之舉頻傳，強制徵口罩、限制購買、檢視民眾旅遊史(侵害隱私權)，限制醫護人員和學生出國也引發反彈，顯見現有法律不足。

張競指出，按照政府宣稱的法源依據新冠肺炎防治特別條例第7條文字「得實施必要之應變處置或措施」，但後續並無「不受憲法或任何法律條文約束限制」之但書，所以那並不是把「尚方寶劍」，而只是個語意不明確的「斷劍小小刀」。所以要用就大膽採用緊急命命，不要留法律爭議，現在的狀況確實可以動用緊急命令了。

而孫文學校總校長、台大政治系退休教授張亞中則指出，許多國家曾透過緊急命令剝奪人民的自由，因此緊急命令非必要時不能輕易動用，如今是否需要動用可以討論思考，關鍵在於有無達到緊急命令的條件，或不用通過緊急命令也可達到預期效果。

因此張亞中認為，對於學校原有的國際交流，可以把准駁的權力交給校方，由校方檢視請假參與交流的理由是否夠重要、夠急迫，決定准假與否。而針對社會上一般人，如果還沒有緊急命令，國家可以不妨礙民眾的自由權讓他們出去，但回來就要隔離，且應該承擔責任(例如若需治療自費負擔不用健保)，減少民眾出國的意願)，設法兼顧社會安全和憲法賦予的個人自由。

(中時 )