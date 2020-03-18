【現場直播】中央流行疫情指揮中心，針對「新冠肺炎疫情」例行記者會 下午場

最近幾天境外移入確診數大爆發，台灣目前已有77例確診新冠肺炎，因此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在上午記者會宣布，從3月19日起，所有外國人皆不能入境台灣，並預告今午記者會將再宣布國內確診個案。

(中時電子報)