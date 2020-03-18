坐落在台南市玉井區的「圃圃豐農場」，農場主人蘇建誌原是新技新貴，但他認為民以食為天，農業才是根本，2006年接手父親農場，種起杏鮑菇，2013年順利取得有機驗證，生產出品質極優的有機杏鮑菇，並躍升成為台南地區最大的有機杏鮑菇農場。

蘇建誌是善化人，大學畢業後曾在科技公司上班，當到生產線主管，但他認為未來發展有限，偶然機會接觸到菇類栽培後，決定棄科技從農，回到玉井區父親的農地栽培杏鮑菇。

蘇建誌是工業管理背景出身，將之前管理科技廠的經驗導入菇場管理，從太空包製作、接菌、走菌、培養等一貫化的自動化栽培過程，皆使用環控設備精準的控制杏鮑菇的生長，使農場裡生產的A級有機杏鮑菇良率高達6成，更在品質及口感最佳的時候鮮採直送到各通路及消費者手中。

蘇建誌有感於有機農業會是未來農業發展趨勢，因此在返鄉第4年即開始投入有機栽培，並於2013年順利取得有機驗證，目前農場的有機驗證面積已達2.3631公頃，年產量高達1,200公噸，已是台南最大的專業有機杏鮑菇場。

此外，蘇建誌響應循環農業政策，打造零廢棄物菇場。農場自製太空包以木屑、米糠、玉米梗、小麥粉及黃豆粉等為材料，經過高溫殺菌及自動化接菌培養，採收後的廢棄菇包及下腳料，經處理後變成有機飼料添加物與有機肥料，甚至連無法再使用的塑膠籃、袋等廢棄物，皆收集整理後回收再製。

農糧署南區分署分署長姚志旺表示，蘇建誌以環控配合有機耕作，有機杏鮑菇新鮮又安全，鼓勵消費者以行動支持愛護大地的有機農友。

(中時 )