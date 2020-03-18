受制美股盤後電子盤，道瓊期指在今上午開低殺低，迄台北時間下午1：30暫報暴跌831點，跌幅3.98%負面影響，使台股周三甫開市跌深反彈僅花曇花一現，大盤在中場後，台積電分3、4波向下殺盤，低檔又是見撐無撐窘境，迄終場的加權股價指數仍大跌220.96點，失守9300點關卡，報9218.67點，單日跌幅2.34%，成交2097.54億元。

美國川普政府擬祭出逾1兆美元的振興經濟與救市計畫，目前看來並未獲得投資人認同，才使道瓊期、標普500與那斯達克100等3大期指，在美股盤後再度跳水，目前的跌幅分別暫報4%、3.71%及4.47%。

不過，亞股似已各走各路，如日本、新加坡、泰國、越南、菲律賓與大陸深証A股、上海B股等，迄現下仍多力守榮面，僅上証A股、台股、南韓、印尼、印度及台股等，持續向下沈淪。

相對台股弱勢表現，新台幣兌美元匯價，仍屬相對強勢，即便在亞洲地區主要貨幣仍屬硬挺，迄中午的匯率暫報升值1.7分，為30.233元，相較泰銖、韓圜、印尼盾與印度盧比等兌美元之匯價，則新台幣的強勢地位相當明朗。

台股權值股方面，今僅聯電、長榮力守榮面，兆豐金、仁寶守住平盤，餘台積電、台塑四寶、國泰金、玉山金、第一金、富邦金、中信金、鴻海、股王大立光、中華電、台灣大、聯發科、台達電、台泥、亞泥、遠東新、統一、和碩、中鋼、南亞科、長榮航、華航、廣達、友達及群創等，仍在震盪後持續跌得鼻青臉腫。

由於周三指數仍收在本波拉回以來的波段最低點，且係帶巨量，顯示上檔層層套牢浮已愈趨凌亂，而且盤勢距十年線愈趨迫近，而低檔9千點大關也岌岌可危，短期在國安基金未明顯表態進場，與10年支撐仍待進一步觀察下，操作仍暫宜保守，手頭資金配置，仍以擁抱現金以靜制動為上策。

(中時電子報)