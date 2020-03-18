駿騰數位科技公司從事多層之傳銷，因違反三項法規被公平會共罰新台幣55萬元。

公平會18日召開委員會，駿騰數位科技公司因共違反三項規定，一是，變更傳銷制度及銷售商品品項，卻沒有事先向公平會辦理變更報備，二是，沒有在法定期間內辦理傳銷商終止契約退出退貨，三是，沒有依限向財團法人多層次傳銷保護基金會繳納108年度年費及補足保護基金級距間的差額，而被罰。

公平會指出，駿騰數位科技公司在2017年10月向公平會報備從事多層次傳銷，銷售商品是一般食品及美容保養品，並在2019年11月15日報備停止實施多層次傳銷。但是，公平會調查發現，駿騰數位科技其實從2018年12月到2019年5月止，將發給傳銷商獎金中之20％，改以「註冊幣」形式發放，「註冊幣」係供傳銷商於聘階晉升、招募下線註冊，以及轉換為商城之購物金使用。

公平會說，駿騰數位科技公司又在傳銷商加入時贈送虛擬貨幣「JT幣」，「JT幣」可兌換為商城獎勵點以參加商城活動，並有一定機率換得商城之購物金，使用購物金消費產生之積分值，可依獎金制度計算重消獎金。而且，從2018年11月到2019年6月間又新增銷售「牛樟芝滴丸」等8項商品。

公平會指出，這些行為都涉及傳銷制度及傳銷商品品項的變更，但是，駿騰數位科技公司都沒有依法向公平會辦理變更報備，已違反規定，因此處以新台幣15萬元罰鍰。

公平會表示，不只如此，駿騰數位科技公司在辦理洪姓等3位傳銷商終止契約之退出退貨，也沒有在契約終止生效後30日內處理完成傳銷商退出退貨事宜，這部分，委員會決議要罰駿騰數位科技新台幣30萬元罰鍰。

而駿騰數位科技公司未在限期內向傳保會繳納108年度年費及補足保護基金級距間之差額部分，則處新台幣10萬元罰鍰。

(工商 )