近日全球新冠肺炎疫情嚴峻，為感謝醫護人員全力投入防疫，由中興大學管理學院EMBA 107企業領袖組學生號召下，共同募集資金，及甲文青茶飲、佐登妮絲國際公司執行長陳佳琦合作，捐贈茶點、護手霜等防疫物資，18日捐給 包括為恭醫院等單位第一線的醫護人員使用，為醫護人員關懷打氣，希望為社會盡一份心力，一起守護度過此次疫情。

興大表示，此次活動由EMBA學生發起，受贈單位，包括為恭醫院、中國醫藥大學附設醫院急診室、仁愛醫院急診室、台中慈濟醫院急診室、亞洲大學附屬醫院急診室，及童綜合醫院急診室。

該項捐贈儀式18日舉行，由興大管理學院副院長林明宏與EMBA執行長紀信義共同主持，受贈單位代表為恭醫院副院長陳敏雄、急診部主任徐裕超、企劃處長張靜雲，及捐贈單位代表EMBA 107級領袖組張景堯、EMBA校友會理事長王逸華、EMBA學生會長王朝藝、佐登妮絲財務長程小慧等人，一起出席捐贈儀式。

興大管理學院副院長林明宏表示，第一線醫護人員每日辛苦防疫，面臨巨大的身心壓力，民眾要配合相挺；面對疫情，看見醫院醫護人員落實各項防護工作，堅守崗位，相當感動。

此次送暖活動，除了獲得EMBA校友會與EMBA學生會支持外，響應企業包括寶成國際集團、六暉控股、萬年清環境工程、佐登妮絲國際、1969藍天飯店、元大營造、甲文青茶飲、永●營造、全光武玻璃、亞格廣告、弘旺藥品、吉嘉電子、佳燁精密鑄造、魚中魚水族寵物、巢旅宿智能旅館、福盛製罐、鈦騰複合材料、象元印刷事業、億星鞋業、廣鐸企業、廣成老人安養中心，及瀚尊營造等公司。

(工商 )