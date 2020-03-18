跨國辦案拉緊發條，台中地檢署偵辦跨國詐騙案，依防疫相關措施自歐洲帶回台籍嫌犯。（（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

新冠疫情國際延燒，檢方跨國辦案也拉緊發條！台中地檢署破獲台籍跨國詐騙集團，今年初起自歐洲蒙特內哥羅帶回92名嫌犯返台，最後一批在3月15日抵台，有2人交保，其餘90人均收押。針對防疫回溯居家檢疫最新規定，中檢襄閱主任檢察官林彥良18日表示，已交辦刑事局國際科協助處理2名交保嫌犯及接機官警10多人的居家檢疫事宜。

台籍跨國詐騙集團遠赴位於南歐巴爾幹半島的蒙特內哥羅（黑山共和國）設立電信詐騙機房，台中地檢署專案小組檢察官自今年初遠赴歐洲偵辦破獲，並分5批陸續帶回92名嫌犯，其中，有90人聲押獲准、2人交保，目前分別收容在台中看守所73人及台中女監17人，台中監所收容採高規格防疫模式。

中央疫情指揮中心宣布，自17日起將蒙特內哥羅列為第三級疫區；18日並宣布最新規定，3月5日至14日間曾到歐洲或在杜拜、土耳其轉機，即日全數回溯居家檢疫14天轉機者，回溯居家檢疫14天。

林彥良指出，檢方偵辦程序依據中央疫情指揮中心防疫措施送返嫌犯，最後2批分別是3月13日及15日共有26人，除2人交保外，其餘均收押在監所，另有國際科執行接機任務的官警10多人，檢察官已即時交辦刑事局國際科協助處理交保被告及接機官警的居家檢疫事宜。

(中時 )