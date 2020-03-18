陳其邁臉書分享防疫措施。(陳其邁臉書擷圖)

中央流行疫情指揮中今天宣布最新境管訊息，行政院副院長陳其邁也在臉書分享邊境管制再升級，非本國籍一律限制入境，「原則禁止、必要放行」；所有入境者一律居家檢疫14天。面對越來越嚴峻的疫情，行政院長蘇貞昌、及行政院各部會，會為國人健康全力以赴努力。

陳其邁表示，台美合作防疫方面，外交部與AIT共同發佈台美防疫夥伴關係聯合聲明，強化台美合作、共同防疫。未來將針對包括快篩檢驗試劑研發、疫苗研究生產、藥品研究生產、追蹤接觸者相關技術機制科技、舉行科學家專家會議，以及防疫醫療用品設備交流等合作。

他說，美方已特地為台灣保留30萬件防護衣原料，充實防疫物資，台灣在產能充足以後，每周提供美方10萬枚口罩。

針對全面境管，陳其邁說，指揮中心已宣布3月19日零時起，非本國籍一律限制入境：原則禁止、必要放行所有入境者：一律居家檢疫14天。

3月5日至3月14日間曾有歐洲旅遊史、或在杜拜土耳其轉機的民眾，即日起全數回溯居家檢疫至滿14天。

此外，陳其邁也說，口罩供應再調整尚有大量口罩未售出的藥局，郵局先暫停補貨，並調整增加售完藥局的販售量。將討論減輕藥局包裝和負擔的方式。

(中時 )